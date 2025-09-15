القوات الروسية تحرر بلدة أولغوفسكوي في زابوروجيه

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة أولغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.

وقالت "الدفاع" في بيان: "نتيجة للأعمال الهجومية، حررت وحدات من مجموعة "الشرق" بلدة أولغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 260 جنديًّا ودبابتين".

وأضافت: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 260 جنديًّا، ومركبات قتالية، وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة حرب مضادة للبطارية ومستودعين للذخيرة".

وبحسب سبوتنيك جاء في البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريًّا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير تسع محطات حرب إلكترونية وتسعة مستودعات ذخيرة".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 150عسكريًّا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة وخمسة مستودعات مواد".

وأوضح البيان: "واصلت وحدات من مجموعة القوات "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 460 جنديًّا ومركبات قتالية، وعددًا من المدافع الميدانية".





