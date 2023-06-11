بعد "مهزلة" جونسون.. المعارضة البريطانية تطالب بإجراء انتخابات
قال زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، الأحد، "إنه يتوجب على رئيس الوزراء ريشي سوناك الدعوة إلى انتخابات والسماح للجمهور بتحديد رأيه في 13 عامًا من فشل حزب المحافظين".
وأضاف في تغريدة له على تويتر أن "هذه المهزلة يجب أن تتوقف والناس سئموا من حكومة حزب المحافظين الفاسدة ورئيس وزراء ضعيف لم يصوت له أحد".
وجاءت مطالبة زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر بعد استقالة ثلاثة نواب من الحزب المحافظ في البرلمان، بينهم بوريس جونسون على خلفية تحقيق "بارتي غيت"، أي الحفلات التي استضافها مقر الحكومة في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19.
وكان قد بين بوريس جونسون أن قرار استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة "بارتي غيت"، يدخل حيز التنفيذ فورًا؛ مما يتطلب تنظيم انتخابات فرعية ستشكل مزيدًا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.
وبقي جونسون يخضع لتحقيق برلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية "بارتي غيت".
وكان جونسون قد قال مرارًا إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد تم احترامها داخل مقر الحكومة البريطانية، وهو ما يتوجب على لجنة تحقيق برلمانية تحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان أم لا.
واتهم جونسون اللجنة بـ"الانحياز الفاضح"، وقال: "أنا حزين جدًا لمغادرة البرلمان - على الأقل في الوقت الحالي - لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديمقراطية".
واستقالت واحدة من أقرب حلفائه وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس التي كانت لا تزال نائبة، بينما استقال آخر يدعى نايجل آدامز السبت .
بالتالي ستكون هناك انتخابات محلية عالية الخطورة في ثلاث دوائر انتخابية أو أكثر في حال توالت استقالات حلفاء جونسون.
وبعد الاستقالات يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك اختبارات انتخابية يبدو أنها ستكون صعبة في وقت تظهر استطلاعات الرأي تراجعًا كبيرًا للمحافظين بعد 13 عامًا في السلطة.
ففي بداية أيار/مايو، مني المحافظون بخسائر كبيرة في الانتخابات المحلية في إنكلترا.