بعد "مهزلة" جونسون.. المعارضة البريطانية تطالب بإجراء انتخابات

وجاءت مطالبة زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر بعد استقالة ثلاثة نواب من الحزب المحافظ في البرلمان، بينهم بوريس جونسون على خلفية تحقيق "بارتي غيت"، أي الحفلات التي استضافها مقر الحكومة في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19.

وكان قد بين بوريس جونسون أن قرار استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة "بارتي غيت"، يدخل حيز التنفيذ فورًا؛ مما يتطلب تنظيم انتخابات فرعية ستشكل مزيدًا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وبقي جونسون يخضع لتحقيق برلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية "بارتي غيت".

وكان جونسون قد قال مرارًا إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد تم احترامها داخل مقر الحكومة البريطانية، وهو ما يتوجب على لجنة تحقيق برلمانية تحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان أم لا.

واتهم جونسون اللجنة بـ"الانحياز الفاضح"، وقال: "أنا حزين جدًا لمغادرة البرلمان - على الأقل في الوقت الحالي - لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديمقراطية".