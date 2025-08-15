سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: هناك حاجة لتقديم حوافز لبوتين من أجل تحريك عجلة السلام في أوكرانيا

بوتين يصل ألاسكا لبدء "قمة تاريخية" مع ترامب (فيديو)

15 أغسطس 2025، 6:55 م

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ولاية ألاسكا الأمريكية تمهيدًا للقمة التاريخية التي ستجمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب وصلت طائرته إلى ألاسكا قبل نحو 40 دقيقة من وصول طائرة بوتين، ولك يخرج منها ترامب، وهو ما علقت عليه وسائل إعلام أمريكية، بالقول إن ترامب لم ينزل من طائرته في انتظار وصول طائرة بوتين.

وكان الكرملين ذكر في وقت سابق أن مستقبل الحرب في  أوكرانيا سيكون على رأس جدول أعمال الرئيسين، إضافة إلى قضايا ثنائية أخرى.

 ويترأس بوتين وفداً يضم كلاً من وزير الخارجية سيرغي لافروف، والمساعد الرئاسي يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الرئاسي الخاص كيريل دميترييف.

بينما يتضم الوفد الأمريكي كلاً من وزراء الخارجية ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسنت، والتجارة هوارد لوتنيك، إضافة إلى مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والممثل الخاص ستيف ويتكوف.

 

