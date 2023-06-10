هل يؤثر توجيه الاتهامات لترامب على حظوظه في سباق البيت الأبيض؟

وسيأمل المدّعون في كل من القضية الفدرالية المتعلقة بالوثائق، والتحقيق بشأن احتيال مالي على مستوى الولاية بحق ترامب في نيويورك، بأن يمثُل أمام القضاء قبل الانتخابات المرتقبة بعد 17 شهرًا.

لكن لا ضمانة في انتهاء أي من القضيتين بسرعة، في وقت يواجه فيه ترامب أيضًا تحقيقات فدرالية وعلى مستوى الولاية بشأن مساعيه في إبطال نتيجة انتخابات 2020.

وقد ينسف - على الأرجح - أي محاكمات فدرالية معلقة في حال فوزه، بالسعي إلى إصدار عفو عن نفسه، وهذا سيناريو غير مسبوق من شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى أزمة دستورية.

لكن لن يكون له تأثير يذكر على الملاحقات غير الفدرالية، وقلقه المباشر يتعلق بالضرر الذي يمكن أن تلحقه مشاكله القانونية بحملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في المقام الأول.

لن يفعلوا شيئًا

يسمح الاتهام الأخير لمنافسي ترامب الأساسيين، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وآخرين، بتوجيه الانتقاد والقول إن المرشح الأوفر حظًا "غير لائق بالمنصب"، لكنهم سيجازفون بعزل القاعدة الموالية لترامب، التي اشتد دعمها له منذ قضية مانهاتن.

ونتيجة لذلك التف العديد من المنافسين حول ترامب، ربما على أمل الحفاظ على الهدوء حتى يتم استبعاده من السباق من خلال مزيد من الاتهامات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه ترامب تحقيقًا فدراليًا آخر لدوره في أحداث الكونغرس، في الـ6 من شهر كانون الثاني/يناير للعام 2021، وتتوقع تقارير إعلامية، أن توجه له اتهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا، في شهر آب/أغسطس الماضي، على خلفية محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.