مرشحة فرنسية للبرلمان الأوروبي تفجر مفاجأة عن منافسيها

قبل أقل من شهر من انتخابات البرلمان الأوروبي، فجرت مرشحة اليسار المتطرف عن حزب فرنسا المتمردة مانون أوبري، مفاجأة عن منافسيها.

واتهمت أوبري، مرشحي الحزب الحاكم في فرنسا وأحزاب اليمين واليسار بحصولهم على آلاف اليوروهات كمكافآت إضافية، توصف في أغلب الأحيان بأنها تبرعات.

وقالت في منشور عبر "إكس": "إن الحصول على دخل إضافي كعضو في البرلمان الأوروبي يعني بالضرورة أن يتم الدفع لك من قبل جماعات الضغط؟".

وينص البرلمان الأوروبي المنتهية ولايته على أن "ربع أعضاء البرلمان الأوروبي يتقاضون رواتبهم من جماعات الضغط أو الشركات أو الحكومات بالإضافة إلى تعويضاتهم".

واقترحت المرشحة اليسارية "منع هذه التعويضات الإضافية"، وهو اقتراح قدمته أيضًا صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في افتتاحيتها.

وهذه الرسالة مصحوبة برؤية تظهر بشكل خاص 3 رؤوس لقوائم مانون أوبري المتنافسة: رئيس قائمة الحزب الاشتراكي، رافائيل جلوكسمان، ورئيسة حزب النهضة الحاكم في فرنسا، فاليري هاير، ورئيس حزب الجمهوريين (يمين) فرانسوا زافييه بيلامي.