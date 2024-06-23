إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر استهداف من "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، إصابة جندي بجروح خطيرة، إثر هجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، أطلقتها ميليشيا "حزب الله" على منطقة شمالي إسرائيل، وتم نقله إلى المستشفى، بحسب شبكة "سي إن إن".

وفي وقت سابق، أفادت مليشيا "حزب الله"، بأنها شنت هجومًا على مقر الفرقة 91 الإسرائيلية بالقرب من أيليت هشاهار، "مستهدفًا مواقع ومقرات" ضباطها.

وأعلن مركز زيف الطبي شمالي إسرائيل، الأحد، استقبال جندي مصاب بجروح خطيرة بشظايا في كتفه، نتيجة إطلاق وابل من القذائف باتجاه أيليت هشاهار من لبنان، لافتًا إلى أن "الجندي كان واعيًا وحالته مستقرة"، وخضع لعملية جراحية.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في وقت سابق، الأحد، أنه "تم تحديد عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي تعبر من لبنان، بما في ذلك طائرة بدون طيار تم اعتراضها بنجاح من قبل منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي".