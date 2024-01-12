تقرير: انتخابات تايوان هزيمة للصين "مهما كان اسم الفائز"

ترى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن نتيجة الانتخابات في تايوان، أياً كان الفائز، ستشكل هزيمة للصين.

وتنظم الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، انتخاباتها الرئاسية المباشرة الثامنة، هذا السبت، وهي مسألة تنافسية تشكل نتائجها أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل السياسة العالمية.

وتسعى بكين لـ"إعادة توحيد" تايوان مع الصين بالقوة؛ كونها إقليما ضالا"، بحسب زعم الصين، وفقا للتقرير.

واعتبرت الصحيفة أن "المقصود من عدوانية الصين هو التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية في تايوان من خلال تخويف الناخبين التايوانيين؛ لدفعهم إلى دعم المرشحين الذين يفضلون تعميق العلاقات مع الصين".

وأشار التقرير أن "الصين قامت قبل أول انتخابات حرة في تايوان، في عام 1996، باختبار إطلاق الصواريخ بالقرب من الميناءين الرئيسين في الجزيرة".