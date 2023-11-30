بـ 30 مليار دولار.. الإمارات تستعد للإعلان عن صندوق تمويل للمناخ في "كوب28"

قالت ثلاثة مصادر إن الإمارات تستعد للإعلان عن صندوق استثماري جديد يركز على المناخ بقيمة 30 مليار دولار في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) بدعم من بعض من أكبر المستثمرين في العالم بما في ذلك شركة بلاك روك.

وقالت المصادر إن الإمارات ستقدم القسط الأكبر من الأموال، وإن شركة الاستثمار المباشر تي.بي.جي وشركة بروكفيلد للاستثمار في البنية التحتية ستشاركان أيضا. وقال مصدران إن الأموال ستشرف عليها شركة لونيت كابيتال الاستثمارية المدعومة من الإمارات.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز هي التي نقلت هذه الأنباء في وقت سابق من اليوم الخميس.

وقال أحد المصادر إن لونيت كابيتال ستسعى إلى جمع ونشر رأس مال إضافي في الاستثمارات المتعلقة بالمناخ.

وقال مصدر ثان إن بلاك روك وتي.بي.جي وبروكفيلد ستخصص أموالا موجودة حاليا في صناديق أخرى لتنقلها إلى الصندوق الإماراتي وإن المحادثات بشأن الصندوق بدأت بعد الصيف واستمرت حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

ورفضت شركات بلاك روك وبروكفيلد وتي.بي.جي التعليق. ولم يتسن الوصول على الفور إلى شركة لونيت للتعليق. ولم يتسن على الفور أيضا الاتصال بالمتحدث باسم رئاسة كوب28 للتعليق.

وباعتبارها الدولة المضيفة لكوب28 في دبي الذي انطلق اليوم الخميس، واجهت الإمارات انتقادات بسبب خططها لتعزيز إنتاجها من النفط والغاز في الوقت الذي يسعى فيه العالم جاهدا لكبح انبعاثات الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري الضارة بالمناخ.

وفي هذا الإطار، تحرص الإمارات على تشجيع التمويل والأعمال على نطاق أوسع لتخصيص أموال أكبر للتصدي لتغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم تمويلا كبيرا طوال الحدث الذي يستمر أسبوعين.