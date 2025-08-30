مقال رأي يثير غضب البيت الأبيض بحجة "استهداف" ويتكوف

ندد البيت الأبيض بما اعتبرها "عملية تدخل أجنبي" بعد نشر مقال عن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس دونالد ترامب للقضايا الدبلوماسية الكبرى.

وكتب نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس على منصة "إكس": "المقال المنشور يعدّ سوء ممارسة صحفية. لا بل أكثر من ذلك: إنه عملية تدخل أجنبي تهدف إلى الإضرار بالحكومة وبأحد أبرز أعضائها".

بدوره، ندد نائب رئيس موظفي البيت الأبيض جيمس بلير بما وصفها بأنها "عملية تدخل أجنبي" نفذتها وسيلة إعلام إلكترونية تسيطر عليها ألمانيا".

من جهته، وصف تايلور بودوفيتش، وهو مستشار مقرب للرئيس الأمريكي، موقع "بوليتيكو" ناشر المقال، بأنه "آلة للدعاية خاضعة لسيطرة أجنبية".

وأورد "بوليتيكو" في المقال أن "نهج ويتكوف المنفرد أدى بشكل متكرر إلى ارتكاب أخطاء مع روسيا".

ونقل الموقع عن مصدر لم يسمِّه قوله إن ويتكوف، الذي قاد مهمات وساطة في الحرب في قطاع غزة والصراع في أوكرانيا، "تتجلى قلة خبرته بوضوح".

والتقى ويتكوف الرئيس الروسي بوتين مرات عدة في موسكو، وأدى اجتماعهما الأخير إلى عقد قمة في 15 آب/ أغسطس بين الرئيس الروسي وترامب في ألاسكا، لكنها لم تسفر عن أي إعلان ملموس عن خطة سلام.