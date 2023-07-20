تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق سياسي متطرف أحرق القرآن الكريم في السويد

أصدرت المحكمة الجنائية الثالثة للصلح في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، مذكرة توقيف بحق زعيم الحزب الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان الذي أحرق القرآن الكريم، أمام السفارة التركية في ستوكهولم بالسويد.

وقالت صحيفة صباح التركية إن المذكرة أصدرت بعد شكوى جنائية قدمتها نقابة المحامين في اسطنبول.

وقال رئيس النقابة ياسين عملي "إن القرار جاء بعد الشكوى الجنائية التي قدمتها نقابته في اسطنبول، بشأن الشخص الذي اعتدى على القرآن الكريم".

وفتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقًا بحق بالودان بتهمة "الإهانة العلنية للقيم الدينية التي تتبناها فئة من الناس"، وطلبت من محكمة الصلح والجزاء في أنقرة "القبض عليه لاستجوابه".

وكان المتطرف راسموس قد قام بإحراق أول نسخة من المصحف الشريف في يناير الماضي، وذلك للتنديد بطلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتفاوض مع تركيا لهذا الغرض.

المصدر: صحيفة صباح التركية