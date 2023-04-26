تعديل النظام القضائي يهدد علاقات إسرائيل بيهود الشتات

أدت خطط الحكومة الإسرائيلية لتجريد أعلى محكمة في البلاد من سلطاتها إلى توتر العلاقات مع الجماعات اليهودية في أمريكا الشمالية، وهي من أكبر الداعمين لإسرائيل ماديا.

ويسعى الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى تمكين الحكومة من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، بواحد وستين صوتا، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات واضطرابات سياسية.

ويقول مؤيدو التشريع إنه سيعيد التوازن بين أذرع الحكم، بينما يقول منتقدوه إنه يزيل الضوابط والتوازنات التي تقوم عليها السلطة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية إريك فينجرهوت إن أعضاء الاتحادات يريدون معرفة ما الذي ستفعله الحكومة لحماية حقوق الأقليات.