إسرائيل تعلن موافقة أمريكا على بيع منظومة "سهم 3" لألمانيا
كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع منظومة "سهم 3" للدفاع الصاروخي لألمانيا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "أعطت الإدارة الأمريكية موافقتها على اتفاقية بيع تاريخية لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي "حيتس 3" (سهم 3) إلى ألمانيا".
وأضافت الوزارة: "ستكون هذه هي الصفقة الأمنية الأكبر في تاريخ إسرائيل وقيمتها 3.5 مليار دولار (حوالي 14 مليار شيكل)".
وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على الصفقة عبر منصة "إكس" قائلاً: "بيع منظومة (السهم) إلى ألمانيا إلى تفوق تكنولوجي عسكري على المستوى الدولي، وهي أيضًا أخبار مهمة للصناعة والاقتصاد الإسرائيليين".