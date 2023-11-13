بريطانيا تسجن عضوًا في خلية "بيتلز" الداعشية

أعلنت الشرطة البريطانية صدور حكم بالسجن 8 سنوات على بريطاني متهم بالانتماء لخلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي يطلق عليها اسم "بيتلز"، لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.

واعتُقل البريطاني آين ديفيس (39 عاما) في أغسطس الماضي، بعد ترحيله إلى بريطانيا من تركيا، حيث أُدين بعضوية التنظيم.

وقضت محكمة أولد بيلي في لندن، اليوم الإثنين، بسجنه بعد أن أقر الشهر الماضي بأنه مذنب في تهمتين تتعلقان بتمويل الإرهاب وحيازة سلاح ناري لأغراض إرهابية.

وقالت رئيسة قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دومينيك مورفي، في بيان، إن ديفيس "رتّب لتهريب مبلغ كبير من المال من المملكة المتحدة لتمويل الأنشطة الإرهابية لتنظيم داعش، وهي الجماعة التي سافر إلى سوريا للانضمام لها".