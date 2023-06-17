4 قتلى بصاروخ روسي استهدف قرية في خاركيف

قتل أربعة أشخاص، اليوم السبت، بضربة صاروخية روسية على قرية صغيرة في المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينهوبوف.

وأضاف سينهوبوف على تليغرام، أن الجيش الروسي قصف قرية هورييف كوزاتشوك، وأن صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات أصاب سيارة كانت تسير باتجاه القرية القريبة من الحدود مع روسيا.