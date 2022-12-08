الكرملين يقر بوجود "خطر" من وقوع هجمات أوكرانية في القرم

أقر الكرملين، اليوم الخميس، بوجود "خطر" من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في العام 2014، واستهدفتها في الأسابيع الأخيرة عدة ضربات بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "هناك مخاطر لأن الجانب الأوكراني يواصل اتباع خطه في شن هجمات إرهابية" بحسب تعبيره.