الحزب الحاكم في الصين يطرد وزير الدفاع السابق لي شانغ فو

أعلن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اليوم الخميس، طرد وزير الدفاع السابق لي شانغ فو بسبب اتهامات بالفساد.

وأفادت وكالة شينخوا الصينية، أن لي شانغ فو الذي عمل، سابقًا، كذلك عضوًا في اللجنة العسكرية المركزية، وعضوًا في مجلس الدولة، حُرم أيضًا من أهليته كمندوب للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.

وذكرت أن التحقيق الذي يخضع له، منذ أغسطس/ آب 2023، توصل إلى أن " لي انتهك الانضباط السياسي والتنظيمي.. بعد أن سعى إلى الحصول على مكاسب شخصية، ويشتبه في ارتكابه جريمة تلقي رشوة، إضافة إلى اتهامه بتقديم رشوة وانتهاكات أخرى".