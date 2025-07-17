روسيا تسلّم أوكرانيا جثث ألف جندي

سلمت روسيا، أوكرانيا جثث ألف جندي، الخميس، بموجب اتفاق أُبرم أثناء محادثات سلام الشهر الماضي، بحسب ما أفاد كبير مفاوضي موسكو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المفاوض الروسي ومستشار الكرملين فلاديمير ميدنسكي، على تلغرام: "بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، تسلمت أوكرانيا اليوم ألف جثة إضافية لجنود" أوكرانيين.

وأضاف أن أوكرانيا سلّمت جثث أكثر من 19 جنديا روسيا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

ونشر ميدنسكي صورا تظهر أشخاصا يرتدون ملابس طبية بيضاء ويضعون أكياس جثث في شاحنات مبردة.

ونُظمت جولتان من المحادثات في أيار/مايو وحزيران/يونيو في إسطنبول لكنهما فشلتا في تحقيق أي اختراق لإنهاء الحرب، لكنّ البلدين اتفقا على إطلاق سراح مئات السجناء من كل جانب وإعادة جثث مقاتلين.

وإعادة جثث العسكريين وتبادل أسرى الحرب تعدّ من المجالات القليلة التي تعاونت فيها كييف وموسكو منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022، وهي النتيجة الملموسة الوحيدة لمفاوضات إسطنبول.

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