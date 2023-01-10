منظمة إيرانية: أكثر من مئة متظاهر عرضة للإعدام
كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الاثنين، عن وجود 109 من المتظاهرين المعتقلين على الأقل يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.
وقالت المنظمة ومقرها العاصمة النرويجية أوسلو في تقرير لها "يواجه المحتجون المعتقلون في محافظات خوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران، أكبر مخاطر الإعدام وفقًا للتهم الموجهة إليهم".
ونشرت المنظمة قائمة محدثة بالمحتجين المعرضين لخطر الإعدام وأعلنت أنه منذ بداية الاحتجاجات الحالية في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 481 مواطنًا، بينهم 64 طفلاً و 35 امرأة على يد قوات الأمن الإيرانية.
وأكد هذا التقرير مرة أخرى على "الحد الأدنى" لقائمة القتلى وذكر أن عدد القتلى هذا حصري لمقتل المتظاهرين في شوارع المدن في جميع أنحاء إيران والأشخاص الأربعة الذين تم إعدامهم حتى الآن فيما يتعلق بالاحتجاجات.
وأضافت إن "هذا التقرير لم يتضمن الأشخاص الذين تم إعدامهم سراً، والذين ماتوا بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم من مختلف مراكز الاعتقال، أو ماتوا بوفاة مشبوهة - بما في ذلك ادعاء "الانتحار".
وبحسب القائمة المنشورة، يواجه 24 متظاهرا في محافظة خوزستان و 22 متظاهرا في سيستان وبلوشستان و 20 متظاهرا معتقلا في طهران خطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام.
كما دعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى لفت انتباه المجتمع المدني داخل البلاد والمجتمع الدولي إلى تكثيف القمع من خلال "الاعتقالات التعسفية، والاعتداء الجسدي والجنسي أثناء الاحتجاز والاستجواب، وإصدار أحكام جماعية" من قبل النظام القضائي الإيراني.
واتهم القضاء الإيراني عددًا من المحتجين المعتقلين بـ "المحاربة" و "الفساد في الأرض" وحُكم على عدد منهم بالإعدام، وتم إعدام محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد ومحمد مهدي كرمي ومحمد حسيني دون الوصول إلى محامٍ مختار ومحاكمة عادلة، بناءً على هذه الأحكام، حسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة متظاهرين ما أثار ردود فعل عالمية، فيما تواصل السلطات القضائية إصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.
كما تضيف منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه تم الإبلاغ عن أمثلة على الانتهاك الجنسي للمتظاهرين الموقوفين في أجزاء كثيرة من إيران ويمكن الاستنتاج أن "هذا ليس عملاً تعسفيًا، ولكنه آلية منهجية ومنسقة من قبل الحكومة".
كما وصفت هذه المنظمة الحقوقية الاعتقالات الواسعة النطاق في إقليم سيستان وبلوشستان بأنها "مصدر قلق بالغ" وقالت إنه وفقًا للعلاقات العامة لدائرة المخابرات العامة في هذه المحافظة، فقد وصل عدد المعتقلين إلى 100 شخص.
وفي السياق ذاته، أكد محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، أن "عددًا كبيرًا من السجناء غير المعروفين في السجون الإيرانية، خاصة في سيستان وبلوشستان معرضون لخطر التعذيب وإصدار أحكام بالإعدام"، مضيفاً إن "إنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين من خلال الحملات الشعبية وضغط المجتمع الدولي يجب أن يكون على رأس الأولويات الآن".