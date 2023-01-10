منظمة إيرانية: أكثر من مئة متظاهر عرضة للإعدام

كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الاثنين، عن وجود 109 من المتظاهرين المعتقلين على الأقل يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت المنظمة ومقرها العاصمة النرويجية أوسلو في تقرير لها "يواجه المحتجون المعتقلون في محافظات خوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران، أكبر مخاطر الإعدام وفقًا للتهم الموجهة إليهم".

ونشرت المنظمة قائمة محدثة بالمحتجين المعرضين لخطر الإعدام وأعلنت أنه منذ بداية الاحتجاجات الحالية في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 481 مواطنًا، بينهم 64 طفلاً و 35 امرأة على يد قوات الأمن الإيرانية.