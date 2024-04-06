المستشار النمساوي: لا سلام مع روسيا دون حوار

أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر أن الحوار بين كييف وموسكو بات ضروريا، وأن التسوية السلمية من دون مشاركة روسيا مستحيلة.

وقال نيهامر، في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إنه "من الصعب الحل في الوضع الراهن، ولكن استئناف الحوار سيكون ضرورة عندما يحين الوقت لذلك".

ووفقًا للمستشار، فإن بدء عملية التفاوض ضروري؛ لتحديد الخيارات الممكنة لحل النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من عامين.

وشدد المستشار في الوقت ذاته على استحالة التوصل إلى تسوية سلمية من دون حوار بين كييف وموسكو، موضحا أنه "من دون موسكو لن يكون هناك سلام".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد بإمكانية عقد حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال نيهامر: "عندما ذهبت لرؤيته في موسكو ( قبل عامين) كانت لا تزال هناك إمكانيات للروس والأوكرانيين للتحدث مباشرة مع بعضهما، وهو ما لم يعد قائما اليوم؛ لأن روسيا لا تبدي أية رغبة في التفاوض"، وفق قوله.

لكن المستشار النمساوي أكد أنه "من دون الاتحاد الروسي لن يكون هناك سلام، إنه وضع يصعب حله، ومن الضروري اليوم استئناف الحوار".

وتابع المستشار النمساوي قوله: "أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك تضامن كامل مع كييف، ومن المهم أيضًا التفكير في كيفية إنهاء الصراع".

وأضاف: "نحن متفقون على قضايا الدعم والتضامن مع أوكرانيا، ونعتقد أيضًا أنه لا بد من وجود صيغة تتحدث فيها أطراف النزاع مع بعضها، هناك أساس لذلك في خطة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي."

وتابع نيهامر قوله، ردا على سؤال حول فرضية إرسال قوات لدعم أوكرانيا: "نحن نتفق على هدف السلام الدائم، لكننا نختلف حول الطريق الذي يجب اتباعه لتحقيق هذا الهدف، أنا أؤيد مبدأ الحيطة والحذر، والرئيس الفرنسي من أنصار مبدأ الردع. أعتقد أنه يجب علينا تطبيق المبدأ الاحترازي لتجنب التصعيد الذي لا يمكن السيطرة عليه"، بحسب تعبيره.