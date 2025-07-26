باكستان: التوقيع على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة "وشيك"

أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن تفاؤله بشأن قرب توقيع باكستان والولايات المتحدة على اتفاق تجاري.

وقال دار في حلقة نقاشية في مركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن "أعتقد أننا نقترب جدا من الانتهاء من اتفاق مع الولايات المتحدة، فرقنا موجودة هنا في واشنطن، حيث ناقشت وعقدت اجتماعات افتراضية وقد كلف رئيس الوزراء لجنة بضبط الأمور"، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم السبت.

وأضاف "لن يستغرق الأمر شهورا، ولا حتى أسابيع، بل أقول(فقط) أياما".

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وجاءت تصريحات دار بعد اجتماع ثنائي وصفه بالمثمر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، غير أن المسؤولين الأمريكيين لم يقدموا أي إطار زمني فيما يتعلق بالاتفاق التجاري.

وأضاف دار: "العلاقات بين باكستان وأمريكا تتحسن واتفق الجانبان على العمل لبناء شراكة قوية وطويلة الأمد".

وأشار إلى أن نقاشه مع روبيو شمل مجموعة واسعة من القضايا، حيث أعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومكافحة الإرهاب".

وتابع "لقد ناقشنا أيضا قضايا إقليمية ودولية".

وكان إسحاق دار قد وصل أمس الجمعة إلى واشنطن في زيارة تستغرق 8أيام.