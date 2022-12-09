مجلس الأمن يسمح بإيصال المساعدات للدول المستهدفة بعقوبات أممية

وينص القرار على أن "المدفوعات" أو "الموارد الاقتصادية" أو "توفير السلع والخدمات اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب أو الدعم للأنشطة الأخرى التي تخدم الحاجات البشرية الأساسية مسموح بها ولا تشكل انتهاكًا لتجميد الأصول المفروض من المجلس" وأنظمة عقوباته.

وينطبق القرار على وكالات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإنسانية المشاركة في مختلف خطط العمل الإنسانية الأممية.

ودعت المنظمات الإنسانية مجلس الأمن إلى ضمان "ألا تعرقل عملها الآثار غير المقصودة وغير المباشرة لعقوبات الأمم المتحدة"، وفق ما قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.

وأشارت توماس، إلى أن المنظمات أرادت "إعفاءً واضحًا وثابتًا" من جميع أنظمة عقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت المسؤولة الأمريكية: "هذا بالضبط ما نصوّت عليه اليوم"، مشددة على أن هذا القرار يسمح بـ"إنقاذ الأرواح".

وأقرّ النص الذي أيدته عشرات الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن، بغالبية 14 صوتًا فيما امتنعت الهند عن التصويت.

وصرحت سفيرة الهند روشيرا كامبوج التي تترأس المجلس، في كانون الأول/ ديسمبر: "تنبع مخاوفنا من حالات مؤكدة لاستغلال جماعات إرهابية هذه الاعفاءات الإنسانية"، مشيرة خصوصًا إلى تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.