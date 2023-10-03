تركيا تعلن تدمير 16 هدفًا لمسلحين أكراد شمال العراق
قالت تركيا، مساء اليوم الثلاثاء، إنها شنَّت ضربات جوية على أهداف لمسلحين أكراد شمال العراق، وقتلت عددًا منهم، وذلك في إطار عمليات مكثفة تشنها ردًا على هجوم أمام مبانٍ حكومية في أنقرة تبنَّاه حزب العمال الكردستاني.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان على منصة X (تويتر سابقًا)، أن القوات الجوية، حيَّدت مجموعة من "الإرهابيين"، ودمرت 16 هدفًا للمسلحين شمال العراق.
وتستخدم تركيا مصطلح "حيَّدت" للإشارة إلى قتل أو اعتقال المطلوبين.
وأوضحت الوزارة أن الأهداف شملت كهوفًا، ومخابئ، ومستودعات، يسخدمها المسلحون الأكراد، مؤكدة أن قواتها اتخذت إجراءات لضمان عدم تعرض المدنيين والمواقع الأثرية للأذى.
وفجَّر مهاجمان قنبلة بالقرب من مبانٍ حكومية في العاصمة التركية، صباح الأحد، وقُتل المهاجمان، وأُصيب شرطيان.
وأعلن حزب العمال الكردستاني، الذي تضعه تركيا على قائمة الإرهاب، مسؤوليته عن الهجوم.
وخلال السنوات القليلة الماضية، صعَّدت تركيا عملها العسكري ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق، في عمليات تقول إنها تتم بموجب حق الدفاع عن النفس بحسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، قال في تصريحات نُشرت، مؤخرًا، إن بغداد ترفض الضربات التركية، أو وجود قاعدة عسكرية تركية في كردستان، معبرًا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة.