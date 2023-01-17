ارتفاع حصيلة قصف استهدف مبنى سكنيًا شرق أوكرانيا لـ40 قتيلا.. وموسكو تنفي مسؤوليتها

ارتفعت حصيلة قصف مبنى سكني في دنيبرو في شرق أوكرانيا في نهاية الأسبوع إلى 40 قتيلا الإثنين في حصيلة مرشحة للارتفاع وتعد من الأعلى منذ بدء الحرب.

ونفى الكرملين مسؤوليته عن ذلك، متهما الجانب الأوكراني. وتحدث الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن "مأساة" قد تكون نجمت عن نيران المضادات الجوية الأوكرانية.