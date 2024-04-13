تفاصيل جديدة حول السفينة التي احتجزتها إيران في مضيق هرمز

وقالت ميريتايم في بيان، إن شركة "إم.إس.سي" هي المدير والمشغل التجاري للسفينة التي استولت عليها السلطات الإيرانية، السبت.

وتعود ملكية السفينة المحتجزة لشركة جورتال شيبينج كونها الممول وتم تأجيرها لشركة "إم.إس.سي" تأجيرا طويل الأجل. وجورتال شيبنج تابعة لزودياك ماريتايم".

من جانبها، أكدت "إم.إس.سي" في بيان اعتلاء السلطات الإيرانية السفينة بواسطة هليكوبتر في أثناء مرورها بمضيق هرمز.

وأوضحت أن طاقما من 25 فردا على متن السفينة يتواصلون بشكل وثيق مع السلطات ذات الصلة؛ لضمان سلامتهم وعودة السفينة بأمان.

وعلى موقع "فيسل فايندر" المتخصص في تتبع مسار السفن، يظهر تواجد السفينة في الخليج العربي قبل ساعات من الهجوم.

الاستيلاء على السفينة

وقال الموقع، إن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء نهافا شيفا في الهند، وكان من المتوقع أن تصل إلى وجهتها في 15 أبريل/ نيسان.

وبحسب مقطع مصور للهجوم على الـ"أسوشيتدبرس"، ظهر أفراد كوماندوز يهبطون على كومة من الحاويات الموجودة على سطح السفينة.

كما سمع أحد أفراد الطاقم على متن السفينة وهو يقول: "لا تخرجوا"، ثم يطلب زميل في الطاقم من زملائه الذهاب إلى جسر السفينة، بينما ينزل المزيد من قوات الكوماندوز على سطح السفينة.

ويمكن رؤية أحد أفراد الكوماندوز راكعًا فوق الآخرين ليوفر لهم على ما يبدو غطاء ناريا.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق، اليوم السبت، أن وحدة من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري اختطفت سفينة شحن في مضيق هرمز "مرتبطة بالكيان الصهيوني"، حسب وصفها.