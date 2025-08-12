أردوغان يبحث مع زيلينسكي محادثات السلام الروسية الأوكرانية

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، ترحيبه بالتقدم المُحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية في إسطنبول، لكنه عبّر عن أمله في تحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار في الجولات المُقبلة.

وأضافت الرئاسة في بيان أن أردوغان كرر عرضه باستضافة اجتماع لرئيسي روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن تشكيل مجموعات عمل معنية بالمسائل العسكرية والإنسانية والسياسية من شأنه أن يُمهّد الطريق لمثل هذا الاجتماع، وفق وكالة أنباء "رويترز".

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن السلام غير العادل في الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا لن يدوم طويلا، ولن يؤدي إلا إلى سيطرة القوات الروسية على المزيد من الأراضي الأوكرانية، وفق تعبيره.

وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه إلى الرئيس التركي: "السلام المُصطنع، وليس الحقيقي، لن يدوم طويلا، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على الاستيلاء على المزيد من الأراضي".

يأتي ذلك تزامنا مع موعد قمة مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والروسي في ولاية ألاسكا يوم الجمعة، لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.