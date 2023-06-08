37 طائرة حربية صينية تتوغل في منطقة الدفاع التايوانية

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، إن 37 طائرة حربية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال 6 ساعات.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تكثيف جديد لطلعات توغل الجيش الصيني خلال يوم واحد.

وفي السنوات الأخيرة، كثَّفت بكين توغلاتها الجوية في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي في الجزيرة.

وبلغت الطلعات الجوية الصينية في 2022 ضعف الطلعات التي نفذتها في العام السابق في ذلك القطاع.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التايوانية سون لي-فانغ الخميس أنه بدءًا من الخامسة الـ(21,00 ت غ الأربعاء)، دخلت "37 طائرة عسكرية صينية" منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وأضاف أنه قرابة الساعة الـ11,00 "أكمل بعضها مساره (...) باتجاه غرب المحيط الهادئ لتلقي تدريبات استطلاعية بعيدة المدى".

وكتبت الوزارة على تويتر أن الجيش التايواني "يراقب الوضع عن كثب" مضيفة أنه تم نشر طائرات دوريات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية ردًّا على ذلك.

ويقول محللون إن زيادة التوغلات الجوية للصين في منطقة الدفاع التايوانية هي جزء من تكتيكات "المنطقة الرمادية" الأوسع التي تُبقي الجزيرة تحت الضغط.

وتأتي هذه التوغلات الجديدة بعد يوم على إكمال الولايات المتحدة والفيليبين واليابان تدريبات خفر السواحل المشتركة الأولى في منطقة بحر الصين الجنوبي الذي تعتبره بكين تابعًا لها.

وتتزامن زيادة التوغلات الجوية والتدريبات البحرية للجيش الصيني حول تايوان عادة مع إقامة تايبيه صلات دبلوماسية مع دول أخرى.