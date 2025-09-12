رجل غامض يهتف محتفلا لحظة اغتيال تشارلي كيرك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول من موقع اغتيال الناشط الأمريكي اليميني تشارلي كيرك رجلا بين الحضور كأنه يحتفل وينظر في اتجاه إطلاق النار بعد لحظات من اغتيال كيرك.

وجرى على نطاق واسع تداول المقطع الذي يرفع فيه هذا الرجل المجهول قبضتيه ويهتف فور إطلاق الرصاصة التي قتلت الناشط اليميني الشاب في حرم جامعي بولاية يوتا الأمريكية، بعد ظهر يوم الأربعاء.

وتم تصوير الشاب وهو يصرخ "أمريكا، أمريكا، أمريكا!"، رافعا قبضتيه في الهواء. وهو هتاف صدر عن الرئيس دونالد ترامب بعدما تعرض لمحاولة اغتيال في تجمع حاشد في باتلر، بنسلفانيا، الصيف الماضي.

وبدا الرجل ينظر إلى مكان، أو شخص ما في الخلف في الاتجاه الذي جاءت منه الطلقة.

وبقي الرجل المجهول الهوية واقفا بينما ألقى بقية المتفرجين أنفسهم على الأرض بعد إطلاق النار الذي أصاب كيرك.

وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس" وهو يشارك المقطع: "هذا الرجل يعرف مكان القناص وينظر إلى الخلف ويهتف له".

وكتب آخر: "هذا الرجل كان يهتف بعد اغتيال تشارلي كيرك. لا أجد أي كلمات أعبر بها".

وقالت إدارة شرطة مقاطعة يوتا إنه تم التواصل معها بخصوص الفيديو.