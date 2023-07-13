زيلينسكي: لدينا حاليا أساس أمني غير مسبوق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات نشرت في وقت مبكر من يوم الخميس إن قمة حلف شمال الأطلسي أوجدت لأوكرانيا أساسا أمنيا لم يتحقق من قبل ووضعتها على الطريق نحو الانضمام إلى الحلف.

وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: "هذا مهم للغاية. للمرة الأولى منذ استقلالنا، صار هناك أساس أمني لمسعى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".

وتابع: "هذه ضمانات أمنية ملموسة أكدتها أكبر سبع ديمقراطيات في العالم. لم يكن لدينا من قبل مثل هذه القاعدة الأمنية وهي على مستوى مجموعة السبع".

وجدد زيلينسكي التأكيد على تصريحات أدلى بها في قمة ليتوانيا والتي قال فيها "أزلنا أي شكوك أو غموض حول ما إذا كانت أوكرانيا ستنضم للحلف أم لا. ستنضم".

وكانت الدول الأعضاء في أقوى تكتل عسكري في العالم عرضت إمكانية توفير الحماية طويلة الأجل لأوكرانيا بعد يوم من تنديد زيلينسكي برفض توجيه دعوة لبلاده للانضمام للحلف أو تقديم جدول زمني لذلك، ووصف الرفض بأنه "عبثي".

وبدلًا من ذلك، أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع إطار لمفاوضات ثنائية لتقديم دعم عسكري ومالي إضافة إلى معلومات مخابرات وتعهد باتخاذ خطوات فورية إذا هاجمت روسيا أوكرانيا مجددًا.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.