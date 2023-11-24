مرحلة ما بعد حرب غزة.. السيناريو الأسوأ

استعرضت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية الآثار والمسارات المحتملة لإسرائيل وحماس بعد دخول الصراع بينهما مرحلة حرجة، وسلطت الضوء على تعقيدات الوضع والعقبات الكبيرة التي تعترض حل الأزمة المتصاعدة في غزة.

ويستعرض تحليل للمجلة ردود أفعال إسرائيل وحماس في أعقاب بدء الحرب، خاصة إستراتيجية إسرائيل المتمثلة تاريخياً في الحفاظ على الانقسام الفلسطيني من خلال تأليب حماس ضد السلطة الفلسطينية، والسعي في الوقت نفسه إلى إقناع الأنظمة العربية بأن من مصلحتها تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون شرط مسبق يتمثل أولاً بصنع السلام مع الفلسطينيين.

وبحسب المجلة، فإن الهجوم الذي شنته "حماس" كان يهدف إلى إعادة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى الأجندة الدولية، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى الرد بشكل قاسٍ من خلال استهداف إمكانيات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم في غزة. إلا أن ذلك "أدى إلى خسائر مدمرة، في الأرواح والبنية التحتية، وفاقم الأزمة الإنسانية، وأغرق غزة في حالة من الفوضى".