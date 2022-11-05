الشرطة البريطانية: الهجوم على مركز للمهاجرين في دوفر كان بدافع فكر إرهابي

قالت الشرطة البريطانية إن الأدلة تظهر أن هجوما وقع في دوفر في 30 أكتوبر/‭‭ ‬‬ تشرين الأول، وألقيت فيه قنابل حارقة على مركز للمهاجرين، كان بدافع فكر إرهابي، وتحديدا فكر "اليمين المتطرف".

وذكر تيم جاك كبير المنسقين الوطنيين لشرطة مكافحة الإرهاب في بيان اليوم السبت: "أنا مقتنع بأن تصرفات المشتبه به كانت مدفوعة في الأساس بفكر متطرف، ويعد هذا حادثا إرهابيا".

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول ألقى رجل قنابل حارقة مثبتة بألعاب نارية على مركز للمهاجرين في مدينة دوفر الساحلية بجنوب إنجلترا ثم انتحر.

ووصل المهاجم، وهو رجل أبيض، إلى المركز بسيارة نزل منها ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها.

وبعد الهجوم، قاد الرجل السيارة إلى محطة وقود قريبة ولف حبلا متصلا بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه.

ويعد مركز دوفر المحطة الأولى لآلاف الأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي قبل إرسالهم إلى أماكن إقامة أخرى بينما تتم مراجعة طلباتهم بالبقاء في بريطانيا.