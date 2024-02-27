دبلوماسي روسي: نستعد لأي سيناريو بعد قرار برلين تزويد كييف بصواريخ "توروس"
علّق السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف، على اعتماد البرلمان الألماني لقرار بشأن توريد أسلحة بعيدة المدى إلى كييف، مشيرًا في تصريح نقلته وكالة "ريا نوفوستي"، إلى أن "روسيا بحاجة للاستعداد لأي سيناريو فيما يتعلق بالإمدادات المحتملة لصواريخ كروز الألمانية من طراز توروس إلى أوكرانيا".
وصوَّت البرلمان الألماني لصالح مشروع قرار بشأن توريد قذائف بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، لكن لا يشير مشروع القرار المعتمد بشكل مباشر إلى صواريخ "توروس" بالذات.
وقدمت مشروع القرار أحزاب الائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس، والليبراليين الأحرار، وحزب الخضر).
وأشار نيتشاييف إلى أن "القرار بشأن الإمدادات لا يتخذه البرلمان بل الحكومة وموقف المستشارة الألمانية بشأن توروس غير واضح حتى الآن، ومع ذلك، نحن بحاجة إلى الاستعداد لأي تطور.. لأنه لا يوجد ذِكر مباشر لصواريخ توروس في نص القرار".
ومضى نيتشاييف، قائلًا: "لن أبالغ في تقدير أهمية هذه الحقيقة. الجانب الألماني، الذي بدأ بتزويد كييف بالخوذ الواقية، تجاوز في السابق الخطوط الحمراء الخاصة به مرارًا وتكرارًا".
ونوَّه إلى أن برلين "اليوم هي الرائدة في أوروبا في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمجموعة من الأسلحة، منها مدافع الهاوتزر، والدبابات الثقيلة، وأنظمة الدفاع الجوي، وغيرها"، مشددًا على أن موسكو تعتبر قرار البرلمان الألماني "دليلًا آخرَ على تورط برلين الوثيق في الصراع الأوكراني".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نلاحظ بقلق الخطاب العسكري العدواني المتزايد الذي يُسمع في ألمانيا على مستوى سياسي رفيع، وأعني الدعوات العامة لإعداد الجيش الألماني والمجتمع للحرب مع روسيا، ونقل العمليات العسكرية إلى أراضي بلادنا، وضرب الوزارات، والبنية التحتية الروسية".
وأكد أن "هذه إشارة مثيرة للقلق للغاية، والشيء المشجع الوحيد هو أن الجميع في ألمانيا لا يشاركون هذا النهج".