دبلوماسي روسي: نستعد لأي سيناريو بعد قرار برلين تزويد كييف بصواريخ "توروس"

وأشار نيتشاييف إلى أن "القرار بشأن الإمدادات لا يتخذه البرلمان بل الحكومة وموقف المستشارة الألمانية بشأن توروس غير واضح حتى الآن، ومع ذلك، نحن بحاجة إلى الاستعداد لأي تطور.. لأنه لا يوجد ذِكر مباشر لصواريخ توروس في نص القرار".

ومضى نيتشاييف، قائلًا: "لن أبالغ في تقدير أهمية هذه الحقيقة. الجانب الألماني، الذي بدأ بتزويد كييف بالخوذ الواقية، تجاوز في السابق الخطوط الحمراء الخاصة به مرارًا وتكرارًا".

ونوَّه إلى أن برلين "اليوم هي الرائدة في أوروبا في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمجموعة من الأسلحة، منها مدافع الهاوتزر، والدبابات الثقيلة، وأنظمة الدفاع الجوي، وغيرها"، مشددًا على أن موسكو تعتبر قرار البرلمان الألماني "دليلًا آخرَ على تورط برلين الوثيق في الصراع الأوكراني".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نلاحظ بقلق الخطاب العسكري العدواني المتزايد الذي يُسمع في ألمانيا على مستوى سياسي رفيع، وأعني الدعوات العامة لإعداد الجيش الألماني والمجتمع للحرب مع روسيا، ونقل العمليات العسكرية إلى أراضي بلادنا، وضرب الوزارات، والبنية التحتية الروسية".

وأكد أن "هذه إشارة مثيرة للقلق للغاية، والشيء المشجع الوحيد هو أن الجميع في ألمانيا لا يشاركون هذا النهج".