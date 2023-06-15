روسيا تتحرك بعد قرار أستراليا منعها من بناء سفارة جديدة في كانبيرا

صرح دبلوماسي روسي أن موسكو تسعى للحصول على "مشورة قانونية" الخميس، بعد أن أوقفت أستراليا بناء سفارة جديدة لها مقابل البرلمان في كانبيرا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الدبلوماسي قوله، إن "السفارة تسعى للحصول على مشورة قانونية" بعد أن وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، الموقع المقترح بأنه تهديد "واضح جدًّا" للأمن القومي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أن حكومته ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في كانبيرا بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن القومي للبلاد.

وقال ألبانيز للصحفيين إنّ الحكومة تشاورت مع أجهزة الاستخبارات و"تلقّت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن المخاطر التي يشكّلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان".

وأوضح أنّه يتوقّع أن تلجأ روسيا إلى إجراء انتقامي أو تقدّم طعنًا جديدًا أمام القضاء.

وقال "سنرى ماذا سيكون عليه ردّها، لكنّنا تحسّبنا لذلك أيضًا".

وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأسترالية قطعة أرض مجاورة لمبنى البرلمان في كانبيرا.

وفي 2011 حصلت روسيا على ترخيص ببناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه.

لكن في آب/أغسطس 2020 حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معيّنة في رخصة البناء، بيد أنّ القضاء الفدرالي أبطل محاولتها هذه في أيار/ مايو الفائت.

والخميس قال ألبانيز إنّه بعد أن جربت حكومته كلّ الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على هذه الأرض، فإنّ الطريق الوحيدة المتبقية أمامها هي بإقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع موسكو من المضيّ قدمًا في مشروعها.

وأضاف "نحن نتحرّك بسرعة لضمان عدم تحوّل الموقع المستأجَر إلى وجود دبلوماسي رسمي".