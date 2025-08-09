ترامب يرشح تامي بروس نائبة لمندوب واشنطن بالأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إنه رشح المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، لمنصب نائبة مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة.

وتشغل تامي بروس منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية منذ تولي ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعملت بروس محللة سياسية ومعلقة في قناة "فوكس نيوز" لأكثر من 20 عاماً.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه في منصة "تروث سوشال" التي يمتلكها: "يسرني أن أعلن ترشيح تامي بروس، الوطنية العظيمة، والشخصية التلفزيونية، والمؤلفة الأكثر مبيعاً، لمنصب نائب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، برتبة سفيرة".

وأضاف: "منذ بداية ولايتي الثانية، عملت تامي بتميز كمتحدثة باسم وزارة الخارجية، حيث أدت عملاً رائعاً. ستمثل تامي بروس بلدنا تمثيلاً رائعاً في الأمم المتحدة. تهانينا تامي".

ودافعت بروس عن القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب في السياسة الخارجية بدءًا من إجراءات الحد من الهجرة وإلغاء التأشيرات وتعامل الولايات المتحدة مع حرب روسيا في أوكرانيا وحرب إسرائيل في غزة، بما في ذلك الدفاع عن عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" في القطاع الفلسطيني التي لاقت استنكاراً واسعاً.