logo
العالم

ترامب يرشح تامي بروس نائبة لمندوب واشنطن بالأمم المتحدة

ترامب يرشح تامي بروس نائبة لمندوب واشنطن بالأمم المتحدة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 11:36 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إنه رشح المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، لمنصب نائبة مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة.

وتشغل تامي بروس منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية منذ تولي ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعملت بروس محللة سياسية ومعلقة في قناة "فوكس نيوز" لأكثر من 20 عاماً.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه في منصة "تروث سوشال" التي يمتلكها: "يسرني أن أعلن ترشيح تامي بروس، الوطنية العظيمة، والشخصية التلفزيونية، والمؤلفة الأكثر مبيعاً، لمنصب نائب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، برتبة سفيرة".

وأضاف: "منذ بداية ولايتي الثانية، عملت تامي بتميز كمتحدثة باسم وزارة الخارجية، حيث أدت عملاً رائعاً. ستمثل تامي بروس بلدنا تمثيلاً رائعاً في الأمم المتحدة. تهانينا تامي".

20b73b27-4fb4-4835-a995-3fa1f3c2988a

ودافعت بروس عن القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب في السياسة الخارجية بدءًا من إجراءات الحد من الهجرة وإلغاء التأشيرات وتعامل الولايات المتحدة مع حرب روسيا في أوكرانيا وحرب إسرائيل في غزة، بما في ذلك الدفاع عن عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" في القطاع الفلسطيني التي لاقت استنكاراً واسعاً.

أخبار ذات علاقة

بعد إسرائيل وكمبوديا.. دولتان جديدتان ترشحان ترامب لجائزة نوبل للسلام

بعد إسرائيل وكمبوديا.. دولتان جديدتان ترشحان ترامب لجائزة نوبل للسلام

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC