تقرير: بلينكن يزور الصين قريبًا

يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الصين، الشهر الحالي، من أجل إجراء محادثات دبلوماسية، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم.

وقالت "أسوشيتد برس"، إنه من المقرر أن يجتمع بلينكن مع مسؤولين، في بكين يوم 18 حزيران/ يونيو.

بدورها ذكرت "رويترز"، يوم الأربعاء الماضي، نقلًا عن مسؤول طلب عدم ذكر اسمه، أن بلينكن سيسافر إلى الصين خلال الأسابيع المقبلة.

وألغى بلينكن زيارة كانت مقررة في وقت سابق من العام الحالي، بسبب تحليق منطاد تجسس صيني مشتبه به فوق أراضي الولايات المتحدة.