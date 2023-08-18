الخارجية السعودية: بن فرحان وبلينكن بحثا الأوضاع في السودان وأزمة أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقّى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تم خلاله بحث مستجدات الأوضاع في السودان.

وأكد الوزيران "أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وخفض مستوى التوترات بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه"، حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية السعودية.