الخارجية السعودية: بن فرحان وبلينكن بحثا الأوضاع في السودان وأزمة أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقّى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تم خلاله بحث مستجدات الأوضاع في السودان.
وأكد الوزيران "أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وخفض مستوى التوترات بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه"، حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية السعودية.
وقال البيان إن "وزير الخارجية الأمريكي أثنى خلال الاتصال على جهود المملكة لاستضافة ممثلي نحو 40 دولة، مؤخرًا، في مدينة جدة لمناقشة الأزمة في أوكرانيا وإيجاد حلولٍ لها".
وتطرق الجانبان إلى "تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم"، وفق المصدر ذاته.