بينهم العازف براين ماي.. تشارلز الثالث يمنح أوسمة ملكية لأكثر من ألف شخصية

منح الملك تشارلز الثالث، أمس الجمعة، مجموعة من الأوسمة الملكية التي عادةً ما تُمنح بمناسبة العام الجديد، لنحو ألف شخصية، أبرزهم عازف الغيتار في فرقة "كوين"، براين ماي.

وكان ماي قد عزف في 2002 النشيد الوطني "غاد سايف ذي كوين" على سطح قصر باكنغهام بمناسبة الذكرى الخمسين لتولّي إليزابيث الثانية العرش البريطاني. وفي 2005، منحته الملكة لقب "فارس".

وخلال السنة المنصرمة، عزف ماي بمناسبة الذكرى السبعين لتولي الملكة العرش في حزيران/يونيو، ونال وساماً جديداً تقديراً لـ"أعماله في المجال الموسيقي وعطاءاته الخيرية".

وأكّد الموسيقي البالغ 75 عاماً، وهو عالم فيزياء فلكية وناشط في الدفاع عن حقوق الحيوان، في حديث إلى وكالة "برس أسوسييشن"، نيله رتبة "الفارس الحدث" (نايت باتشلر)، كنوع من تفويض للقيام بالأمور المُتوقّعة من الحاصل على هذا اللقب، وهي "النضال من أجل العدالة وإيصال أصوات كلّ الضعفاء".