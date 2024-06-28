ترامب رئيسا.. العالم يستعد لـ"السيناريو المرجح"

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أنه بعد المواجهة الكارثية التي عُقدت بين الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، والسابق، دونالد ترامب، ستسير دول العالم لا سيما إسرائيل الآن وفق افتراض فوز ترامب بالانتخابات.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن "تسرع إيران جهودها لتخصيب السلاح النووي، كما أنه من الممكن أيضًا أن يعيد زعيم حركة "حماس" داخل قطاع غزة، يحيى السنوار، حساباته فيما يتعلق بصفقة الرهائن التي من المفترض إبرامها مع إسرائيل لإطلاق سراح المختطفين المحتجزين داخل القطاع".

وأشارت إلى أن هُناك تساؤلات بشأن مستقبل الصراع القائم في الشمال، فهل سيتحول إلى حرب واسعة النطاق مع ميليشيا حزب الله اللبناني، أم سيسعى الأخير لإنهاء حالة الحرب هذه بتسوية دبلوماسية هذا العام، وليس في عهد ترامب.