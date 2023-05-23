روسيا تمدد حبس صحفي أمريكي بتهمة التجسس

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن محكمة روسية، أنه تم في موسكو، اليوم الثلاثاء، تمديد الحبس الاحتياطي لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان جيرشكوفيتش، الذي اعتقلته السلطات الروسية في مارس/ آذار بتهمة التجسس، حتى 30 أغسطس/ آب.

وكان جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) ألقى القبض على الأمريكي جيرشكوفيتش، في 29 مارس/ آذار، في مدينة "يكاترينبرج"، ووجهت له تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما حال ثبوتها.

واتهم بجمع معلومات مصنفة على أنها من أسرار الدولة عن مجمع عسكري.