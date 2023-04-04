كبير حاخامات إسرائيل يمنع حمل القرابين لـ"الأقصى" في عيد الفصح

والمسجد الأقصى المبارك هو ثالث أقدس موقع في الإسلام، في حين يطلق عليه اليهود اسم "جبل الهيكل" ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي غدا الأربعاء، وتتم عادة التضحية بالأغنام والماعز عشية العيد.

وفي الأعوام السابقة حاول نشطاء يهود تهريب الحيوانات إلى المسجد لإعادة تمثيل الذبيحة كما هو موصوف في الكتاب المقدس اليهودي.

ودعت جماعة أمناء جبل الهيكل، وهي جماعة يهودية متطرفة، إلى "حمل القرابين والتضحية بها على جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، ومن ينجح بهذه المهمة المقدسة يربح 20 ألف شيقل"، أي 5570 دولارا أميركيا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، الإثنين، أنها "ألقت القبض على مسؤول الجماعة كإجراء وقائي".

واليوم الثلاثاء، أعلنت الشرطة توقيف شخصين متحدرين من جنوب إسرائيل ووسطها، على مقربة من مجمع الأقصى بحوزتهما ماعز.

ونشر الحاخام الإسرائيلي لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف، اليوم الثلاثاء، مذكرة تمنع المصلين من زيارة الأقصى لأنه "انتهاك صارخ للقانون اليهودي".

ويتزامن عيد الفصح هذا العام مع شهر رمضان الذي يجتذب حشودًا غفيرة للصلاة في "الأقصى".