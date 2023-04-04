كبير حاخامات إسرائيل يمنع حمل القرابين لـ"الأقصى" في عيد الفصح
أعلن كبير حاخامات إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حظر حمل القرابين الحيوانية في عيد الفصح اليهودي للتضحية بها عند المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك في بيان صدر عن مؤسسة تراث حائط المبكى (البراق) "في أعقاب ورود أنباء عن نية يهود متطرفين إحضار قرابين عيد الفصح إلى الأقصى".
وقال البيان: "بتوجيه من الحاخام شموئيل رابينوفيتش، حاخام حائط (المبكى) والأماكن المقدسة، سنعمل على منع جلب الحيوانات إلى منطقة وساحة باب المغاربة" المؤدي إلى الحائط والمسجد الأقصى.
والمسجد الأقصى المبارك هو ثالث أقدس موقع في الإسلام، في حين يطلق عليه اليهود اسم "جبل الهيكل" ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم.
ويبدأ عيد الفصح اليهودي غدا الأربعاء، وتتم عادة التضحية بالأغنام والماعز عشية العيد.
وفي الأعوام السابقة حاول نشطاء يهود تهريب الحيوانات إلى المسجد لإعادة تمثيل الذبيحة كما هو موصوف في الكتاب المقدس اليهودي.
ودعت جماعة أمناء جبل الهيكل، وهي جماعة يهودية متطرفة، إلى "حمل القرابين والتضحية بها على جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، ومن ينجح بهذه المهمة المقدسة يربح 20 ألف شيقل"، أي 5570 دولارا أميركيا.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، الإثنين، أنها "ألقت القبض على مسؤول الجماعة كإجراء وقائي".
واليوم الثلاثاء، أعلنت الشرطة توقيف شخصين متحدرين من جنوب إسرائيل ووسطها، على مقربة من مجمع الأقصى بحوزتهما ماعز.
ونشر الحاخام الإسرائيلي لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف، اليوم الثلاثاء، مذكرة تمنع المصلين من زيارة الأقصى لأنه "انتهاك صارخ للقانون اليهودي".
ويتزامن عيد الفصح هذا العام مع شهر رمضان الذي يجتذب حشودًا غفيرة للصلاة في "الأقصى".