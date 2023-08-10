زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال بالجيش ويتأهب للحرب

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون، الخميس، أعلى جنرال بالجيش وهو باك سو إي، داعياً لمزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب.

وحث الزعيم الكوري الشمالي على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاءت تصريحات كيم خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري.

يأتي هذا بعدما زار كيم مصانع أسلحة، حيث طالب ببناء المزيد من محركات الصواريخ، والمدفعية وغير ذلك من الأسلحة.