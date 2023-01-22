نتنياهو يقيل وزير الداخلية أرييه درعي

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت، الأربعاء الماضي، بإلغاء تعيين زعيم حزب "شاس" أرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة، بسبب إدانته بالاحتيال، وأمرت بتنحيه من الحكومة.

وجاء إعلان نتنياهو لتأكيد تقارير سابقة لوسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأنه يعتزم إعلان إقالة أرييه درعي خلال الاجتماع الحكومي الدوري الأحد، على أن يترك المنصب فعليا يوم الثلاثاء، بعد مرور 26 يوما على تعيينه في المنصب.

وشهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، غياب وزراء حزب "الصهيونية الدينية" الذين لم يحضروا احتجاجا على إخلاء بؤرة استيطانية يوم الجمعة الماضي، أقامها مستوطنون في مدينة نابلس.