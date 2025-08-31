بعد عقد على سياسة الأبواب المفتوحة.. كيف "انقلبت" ألمانيا على المهاجرين؟

في 30 أغسطس 2015، رحبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمئات الآلاف من اللاجئين السوريين بحماسة كبيرة، في خطوة اعتبرت تاريخية. منذ ذلك الحين، تلاشى الحماس، ويأخذ السياسيون الحاليون، وعلى رأسهم المستشار فريدريش ميرتس، موقفًا معاكسًا لسياسة ميركل.

أنس موداماني يتذكر جيدًا الصورة الشهيرة التي التقطها مع ميركل، والتي جعلته مشهورًا. بعد زيارة ميركل لمركز استقبال اللاجئين في حي سبانداو، حيث لم يكن أنس، الشاب السوري الذي هرب من الحرب، يعرف ميركل، لكنه التقط صورة معها بحماسة.

يقول أنس لصحيفة "لوفيغارو": "أنا ممتن جدًا لألمانيا. بفضلها درست الاتصالات، تعلمت اللغة، كوّنت صداقات ألمانية وعربية، وحصلت على جواز سفر وشقة رائعة في برلين".

إحدى أهم اللحظات في تاريخ ألمانيا الحديث

هذا المشهد يعكس الجانب الإيجابي لإحدى أهم اللحظات في تاريخ ألمانيا الحديث، ففي مطلع سبتمبر 2015، وبضغط من اللاجئين العالقين على الحدود المجرية، قررت ميركل فتح الحدود لأسباب إنسانية، متجاوزة القواعد الأوروبية المعتادة. خلال عطلة نهاية الأسبوع في 6 سبتمبر، وصل 18 ألف مهاجر عبر ميونيخ، وسرعان ما ارتفع العدد إلى 1.6 مليون.

في أعقاب ميركل، اجتاحت البلاد موجة من الكرم والمساعدة. تقول كاتارينا نيوفيدزيال، المسؤولة آنذاك في مجلس شيوخ برلين: "كانت هناك طاقة مذهلة". وتشير دراسة لمعهد سوق العمل (IAB) إلى أن 70 % من اللاجئين لعام 2015 وجدوا وظائف بعد تسع سنوات.

رغم الصورة الإيجابية، كانت هناك تحديات كبيرة. وواجهت ميركل معارضة داخلية، خاصة من وزير الداخلية، بسبب تدفق اللاجئين غير المتوقع، وطلبت من الدول الأوروبية تبني آلية توزيع جماعي، إلا أن فرنسا ودول أوروبا الوسطى رفضت ذلك. ألمانيا، الدولة التقليدية للهجرة والتي تضم جالية تركية وبلقانية كبيرة، وجدت نفسها في الخطوط الأمامية لأزمة اللاجئين السوريين.

تباعد اجتماعي

اليوم، تغيرت صورة ألمانيا. على شاطئ تيمندورف قرب لوبيك في صيف 2025، يلاحظ الباحثون التباعد الاجتماعي بين السكان الألمان الأصليين والعائلات المهاجرة، حيث تكتفي العائلات المهاجرة باستخدام الشاطئ والبرك، والنساء يرتدين البوركيني. يقول أنس موداماني: "من الصعب جدًا تكوين صداقات مع الألمان".

وتشير البيانات إلى أن معظم اللاجئين يعملون في وظائف أقل من مؤهلاتهم، وأن الأطفال واجهوا صعوبات في النظام التعليمي الألماني. ويوضح الباحث جوناس فيدير: "كنا نظن أننا سنحل مشكلة شيخوخة السكان ونحقق اندماجًا إنسانيًا، لكن الحماس سرعان ما تلاشى".

تحولات السياسة الألمانية

بعد موجات الهجرة، شهدت ألمانيا تصاعدًا لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) ليصبح قوة المعارضة الرئيسية. الموجة الأوكرانية في 2022، والتي استقبلت من خلالها البلاد حوالي مليون شخص، زادت الضغط على البنية التحتية. كما أثرت هجمات بعض المهاجرين، مثل حادثة سولينغن قبل عام، على السياسة الألمانية، ما أدى إلى تشديد شروط اللجوء تحت حكومة أولاف شولتس، وتحول لاحق للسياسة نحو موقف أكثر تشددًا بقيادة فريدريش ميرتس، الذي أعلن: "من الواضح أننا لم ننجح".

المنظمات غير الحكومية الألمانية، التي لعبت دورًا حاسمًا في استقبال اللاجئين، تشكو من نقص الدعم. تقول ديانا هينيغز، مديرة جمعية Moabit Hilft في برلين: "نضطر باستمرار لجمع التبرعات، ونقضي وقتًا طويلًا في ذلك". لكنها تضيف بفخر: "شهدت مؤخرًا حفل تجنيس لاجئ تابعته لسنوات، وكان شرفًا عظيمًا لي".

بعد عشر سنوات، يُظهر التقييم المتباين لتجربة فتح الحدود الألمانية، نجاحات فردية محدودة، واندماجا جزئيا، ووظائف دون مستوى المؤهلات، وصعوبات تعليمية، وتحولات سياسية انعكست في تشدد السياسة تجاه الهجرة. ويبقى إرث ميركل موضع جدل، بين من يرى فيها رمزًا للإنسانية، ومن ينتقد ما اعتبروه تقسيمًا اجتماعيًا وسياسيًا للبلاد.