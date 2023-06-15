أمريكا تتهم إيران باختبار مسيرة انتحارية في الخليج

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إيران باختبار طائرة مسيرة انتحارية، من خلال استهداف سفينة تدريب تابعة لها في الخليج، وإطلاق صاروخ أو طائرة مسيرة أخرى دون تحذير السفن في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز، قول مسؤول أمريكي مستشهدا بمعلومات مخابراتية، إن الطائرة المسيرة "أُطلقت أمس الأربعاء من منطقة جاسك الإيرانية إلى ما بين ثمانية وتسعة أميال في البحر داخل المياه الإقليمية الإيرانية لاستهداف بارجة التدريب".

وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر الوكالة اسمه: "كانت تتدرب أساسا على ضرب السفن التجارية. هذا هو السبب الوحيد لفعل ذلك في خليج عمان".