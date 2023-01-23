لافروف يزور جنوب أفريقيا وسط خلاف مع الغرب

ووصف مسؤولو حكومة جنوب أفريقيا، الزيارة بأنها "عادية"، بينما استنكرتها أحزاب المعارضة وجالية أوكرانية صغيرة في البلاد باعتبار أنها "لا تكترث" للأوضاع في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، إن لافروف وصل إلى البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

ومن المتوقع أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

وتقول حكومة الرئيس سيريل رامابوسا، إن جنوب أفريقيا محايدة في الصراع، وتعبر عن رغبتها في القيام بوساطة.

وأكدت باندور مرارا أن بلادها "لن تنجر للانحياز لأي جانب، وتنتقد الغرب لإدانته الانتقائية لروسيا، بينما يتجاهل أعمال عدوان أخرى مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".