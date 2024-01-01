الجيش الإسرائيلي يعلن تسريح بعض جنود الاحتياط المشاركين بمعارك غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي تسريح بعض جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في حرب غزة، في خطوة قال إنها ستساعد الاقتصاد بعد 86 يوما من حرب مستمرة في القطاع، استنفدت عدداً كبيراً من العاملين الذين تحولوا إلى القتال.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري: "سيعود بعض جنود الاحتياط إلى عائلاتهم ووظائفهم هذا الأسبوع".
وأضاف: "سيمنح ذلك راحة كبيرة للاقتصاد، وسيسمح لهم باكتساب القوة قبل الأنشطة المقبلة في العام القادم، وسيستمر القتال وسنحتاج إليهم".