"ذا تايمز": خروج إيطاليا من "الحزام والطريق" ضربة جديدة للاقتصاد الصيني

قالت صحيفة "ذا تايمز" إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أطلق مبادرة "الحزام والطريق" في سبتمبر عام 2013، في محاولة منه لاستغلال سمعة الصين الاقتصادية بعد 20 عامًا من النمو السريع والنجاح في الخروج من الأزمة المالية العالمية، لتعزيز نموذجها التنموي كبديل لرأسمالية السوق الحرة على الطريقة الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن "شي" كان يستهدف في المقام الأول البلدان النامية التي كانت تتصارع عليها في معركة النفوذ، الصين والولايات المتحدة، وفي بعض الحالات روسيا، كما هو الحال مع كازاخستان، التي كانت في السابق جزءًا من الاتحاد السوفيتي.

وأكدت الصحيفة أن انضمام إيطاليا، العضو الوحيد من الدول الغربية الغنية، إلى المجموعة كان بمثابة واحدًا من أعظم الانتصارات السياسية للزعيم الصيني.

لكن إيطاليا تخطط الآن لإلغاء عضويتها في المجموعة، في ظل تزايد الشكوك حول المشروع الدولي الرئيسي للصين، واتساع الفجوة بين الشرق والغرب، مما يلقي بظلاله على الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الحزام والطريق؛ أو ما يطلق عليها "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، وفق الصحيفة.

وأضافت أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أثناء زيارته لبكين هذا الأسبوع، أبلغ نظيره الصيني، تشين غانغ، بعدم تفكير إيطاليا بالتجديد لمدة خمس سنوات أخرى بدعوى أن طريق الحرير لم يحقق النتائج التي توقعتها إيطاليا.