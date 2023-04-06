متظاهرون يستهدفون مطعم ماكرون المفضل في باريس

وأججت المسيرات والإضرابات غضبا واسع النطاق على ماكرون الذي كثيرا ما يكون مستهدفا في اللافتات والهتافات.

وهتف المحتجون "إضراب، حصار، رحيل ماكرون!" في مدينة رين غرب البلاد حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز على المحتجين الذين رشقوا الشرطة بمقذوفات وأضرموا النيران في حاويات القمامة.

وما عدا ذلك، كانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير، وشاب الاحتجاجات أعمال عنف محدودة في عدة مدن في فرنسا.

وتظهر الاستطلاعات أن أغلبية عريضة من الناخبين يعارضون قانون المعاشات وقرار الحكومة بإقراره في البرلمان من دون تصويت. لكن مصدرا مقربا من ماكرون قال إن ذلك ليس هو المهم.

وقال المصدر "إن كان دور رئيس الجمهورية هو اتخاذ القرارات وفقا للرأي العام، فلا حاجة إلى إقامة انتخابات … كونك رئيسا يعني أن تتخذ خيارات قد لا تحظى بشعبية في وقت ما".

وقال زعماء النقابات والمحتجون إن السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة هي إلغاء التشريع، وهو خيار دأبت الحكومة على رفضه.