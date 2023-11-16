"الشيوخ" الأمريكي يوافق على مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة

تجنب مجلس الشيوخ الأمريكي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة، بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا قبل موعد نهائي يحل في مطلع الأسبوع المقبل.

وأنهى تصويت الأربعاء لصالح مشروع القانون، بأغلبية 87 صوتًا مقابل 11، المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس.

ودفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 31 تريليون دولار هذا الربيع ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي الذي كان سيعوق سداد أجور نحو 4 ملايين موظف اتحادي.