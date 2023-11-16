"الشيوخ" الأمريكي يوافق على مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
تجنب مجلس الشيوخ الأمريكي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة، بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا قبل موعد نهائي يحل في مطلع الأسبوع المقبل.
وأنهى تصويت الأربعاء لصالح مشروع القانون، بأغلبية 87 صوتًا مقابل 11، المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس.
ودفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 31 تريليون دولار هذا الربيع ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي الذي كان سيعوق سداد أجور نحو 4 ملايين موظف اتحادي.
وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، ما جعل المجلس بلا قيادة لثلاثة أسابيع.
لكن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلًا على شهرين إذ يحل الموعد النهائي التالي في الـ19 من كانون الثاني/يناير.
وسيمدد التشريع التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية حتى ذلك التاريخ ولهيئات أخرى حتى الثاني من شباط/فبراير.
ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى؛ مثل طلب بايدن 106 مليارات دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود الأمريكية.