مصادر في مستشفيات غزة: من بين قتلى اليوم في القطاع 9 من طالبي المساعدات

logo
العالم

مودي: ملتزمون بتطوير العلاقات مع الصين على أساس الثقة والاحترام (فيديو)

مودي: ملتزمون بتطوير العلاقات مع الصين على أساس الثقة والاحترام (فيديو)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا موديالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 5:58 ص

أشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى وجود اتجاه إيجابي في العلاقات مع الصين خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد، وقال إن هناك التزامًا بتطوير العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والاحترام.

ويزور مودي الصين للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وتحدث إلى شي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

أخبار ذات علاقة

الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي

"محطة فارقة".. شي ومودي يجتمعان على هامش "قمة شنغهاي"

 وهذا ثاني لقاء بين الزعيمين وكان الأول في روسيا العام الماضي.

وتحسنت العلاقات بين الخصمين الآسيويين منذ أن توصلا إلى اتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول بشأن تسيير دوريات على حدودهما المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا بعد اشتباك بين قوات الجانبين سقط فيه قتلى عام 2020.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC