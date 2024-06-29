الكونغو الديمقراطية.. بلدة إستراتيجية تسقط بأيدي متمردي "إم 23"

كشفت إذاعة فرنسا الدولية، أنّ بلدة كانيابايونغا الإستراتيجية، شرق الكونغو الديمقراطية سقطت في أيدي متمردي "إم 23" بعد قتال متواصل ضد الجيش الكونغولي المدعوم من جماعات مسلحة محلية.

ووفق التقرير فقد دخل المتمردون، الذين يحملون حقائب وأسلحة ثقيلة، البلدة الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمال غوما، في وقت متأخر من مساء أمس، بعد انسحاب الجيش الكونغولي وحلفائه، وقد قُتل مدنيان على الأقل وأصيب خمسة آخرون.

وانتقلت بلدة كانيابايونغا، التي تعتبر الحاجز الأخير شمال مقاطعة كيفو الشمالية، إلى أيدي متمردي "إم23"؛ إذ استولى المتمردون على المدينة بعد يوم من الاشتباكات العنيفة، بحسب وصف الإذاعة الفرنسية.